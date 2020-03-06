В Ватикане первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на службу печати государства. Кто именно заболел, пока неизвестно.

На прошлой неделе ходит с простудой и отменял официальные мероприятия Папа Римский Франциск, однако Ватикан официально объявил, что коронавируса у Папа не нашли, и что он уже пошел на поправку.