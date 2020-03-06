Российский МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу о сбитом в Донбассе «Боинге»

Официальный представитель министерства Мария Захарова сказала, что в Нидерландах развернулась невиданная информационная кампания с обвинительным уклоном в адрес нашей страны. Захарова говорит, что это давление на Окружной суд Гааги, где 9-го марта начнутся слушания по делу МН17.

«Боинг» «Малайзийских авиалиний был сбит под Донецком летом 2014-го года. погибли 298 человек. по мнению международных следователей, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на Украину из 53-й зенитной ракетной бригады ПВО в Курске. Москва причастность к катастрофе отрицает.