Россияне стали получать всё больше отказов во въезде в Израиль

С Россией у Израиля безвизовый режим. Этим активно стали пользоваться некоторые россияне. Они приезжают в страну для нелегальной работы, сказал временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне телеканалу РБК. Когда количество таких людей превышает допустимую планку, внимание властей к ним возрастает, добавил Ливне. По его словам обе стороны пытаются разрешить ситуацию. Израиль предложил Москве сотрудничество между правоохранительными органами обеих стран по вопросам нелегальной миграции. Представители России могут отслеживать ситуацию в израильских аэропортах. Ливне настаивает на том, что у властей Израиля были весомые причины не пускать тех или иных россиян в страну. В прошлом году такая участь постигла около шести тысяч наших соотечественников. При этом многие жаловались, что им отказали во въезде без объяснения причин, сообщил в прошлом месяце российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Он сетовал на то, что некоторых россиян надолго задерживали в аэропорту, тщательно проверяли документы и мобильные устройства. Это подрывает отношения двух стран, убеждён посол.

По данным израильской миграционной службы, 14 тысяч россиян находятся в стране без законных оснований.