Референсная диагностика или «второе мнение» для уточнения диагноза необходима, поскольку процент неверных диагнозов весьма высок. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора Центра имени Димы Рогачева Алексей Масчан.
Так он прокомментировал поручение Минздрава Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими материалами.
«Диагноз, который устанавливают у онкологических больных детей по месту жительства (в региональной клинике), он может не перепроверяться. И доктора лечат пациента в зависимости и соответствии того, какой диагноз поставили онкологи по месту жительства. Около 30% диагнозов приходятся менять.
А смена диагноза — это смена лечения, а если лечить неправильно, это с большой вероятностью смерть. Для того чтобы диагноз был абсолютно точным, и соответственно точное лечение, мы предлагаем второе мнение или референсную диагностику», — рассказал А.Масчан.
Замдиректора сообщил, что в центре им. Рогачева уже проводят референсную диагностику.
«Мы в силах это сделать. Вопрос в логистике и законодательном обеспечении, и об оплате этой работы. И проводится это будет в Центре им.Рогачева, так как здесь есть и потенциал, и понимание, и мы по факту уже делаем эту референсную диагностику», — отметил он.
«Второе мнение» для уточнения онкологического диагноза необходим, поскольку процент ошибочных диагнозов очень высок
Референсная диагностика или «второе мнение» для уточнения диагноза необходима, поскольку процент неверных диагнозов весьма высок. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора Центра имени Димы Рогачева Алексей Масчан.