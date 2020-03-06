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12:00, 06 марта 2020

Запрет зарубежной недвижимости для чиновников и депутатов не вошел в проект поправок в Конституцию

Причиной стали интересы самих госслужащих.

Запрет на зарубежную недвижимость, предложенный депутатами Николаем Арефьевым из КПРФ и Константином Слыщенко из «Единой России», не вошли в итоговый проект поправок в Конституцию. Такое решение было принято из-за того, что слишком многим чиновникам и депутатам пришлось бы отказаться от собственности или уйти в отставку. Об этом «Ведомостям» рассказали источники в администрации президента и Госдуме. Один из собеседников издания не исключил, что такой запрет может позднее появиться в федеральном законе.

Сейчас в поправках в Конституцию содержится лишь запрет на иностранные гражданство и счета для госслужащих, занимающих ключевые посты – речь идет о президенте, членах правительства, губернаторах, парламентариях и других чиновниках. Инициатива была предложена президентом Владимиром Путиным, подчеркнувший, что чиновники должны связывать свою жизнь прежде всего с Россией.

Согласно данным деклараций за 2018 год, 26 депутатов и девять членов Совета Федерации владели зарубежной недвижимостью. У членов правительства официально задекларированной собственности за границей нет.



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