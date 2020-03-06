Власти Петербурга поддержали решение об отмене Международного экономического форума из-за коронавируса

В Смольном сообщили, что разделяют опасения правительства.

Форум решили не проводить, чтобы защитить его гостей и участников. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он же является председателем оргкомитета этого делового мероприятия, которое должно было пройти в Петербурге с третьего по шестое июня. За 23 года это первый случай, когда Форум отменили. Эту встречу элиты российского и международного бизнеса считают мероприятием президентского уровня. Владимир Путин выступал на каждом из них с 2015 года. На заседания постоянно приезжали лидеры других государств. От того, что форум отменили гостиничный, транспортный, ресторанный, развлекательный бизнес понесет миллиардные потери. Отдельная тема – убытки выставочного бизнеса. Один стенд в самом дорогом красном павильоне может стоить миллионы рублей. Комментарий компании Экспофорум, где и проходит деловое мероприятия, оперативно получить не удалось. На Форуме этого года должна была состояться панельная дискуссия «Новый коронавирус – старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?».

Кроме петербургского Форума правительство отменило аналогичные мероприятия в Ялте, Сочи и Красноярске.