В Москве пациентка, помещенная на карантин, пожаловалась на грубость со стороны проверяющих

Екатерина, которая в начале февраля вернулась из поездки из поездки на китайский курорт Хайнань, рассказала «Эху», что с ней обращаются как с преступницей.

Девушка напомнила, что две недели ее карантина уже закончились.

Вчера столичные власти объявили, что вводят режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Сайт «Медиазона» пишет, что за соблюдением лично следит зам.мэра Москвы Анастасия Ракова. При необходимости она звонит тем, кто находится на карантине, со своего мобильного телефона.