В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС, которого подозревают в связи с 12-летней

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС, которого подозревают в сексуальной связи с 12-летней девочкой. Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на источник в полиции. По версии следствия, 35-летний прапорщик приходил к ребенку в общежитие. Сейчас инспектор уволен. Газета «Коммерсантъ» пишет, что вчера его арестовали до 3-го мая.
2020-03-06T11:30:00+03:00
2020-03-06T11:49:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2600506-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:30, 06 марта 2020
Загрузка комментариев...