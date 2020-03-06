В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС, которого подозревают в связи с 12-летней

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС, которого подозревают в сексуальной связи с 12-летней девочкой. Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на источник в полиции. По версии следствия, 35-летний прапорщик приходил к ребенку в общежитие. Сейчас инспектор уволен. Газета «Коммерсантъ» пишет, что вчера его арестовали до 3-го мая.