Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль. Это связано с тем, что некоторые начали использовать безвизовый режим, чтобы остаться нелегально работать в стране. Об этом РБК рассказал временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне. Издание отмечает, что за прошлый год Израиль отказал россиянам во въезде около 6-ти тысяч раз.