Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль. Это связано с тем, что некоторые начали использовать безвизовый режим, чтобы остаться нелегально работать в стране. Об этом РБК рассказал временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне. Издание отмечает, что за прошлый год Израиль отказал россиянам во въезде около 6-ти тысяч раз.
2020-03-06T11:30:00+03:00
2020-03-06T11:49:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 06 марта 2020
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