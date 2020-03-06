Российские власти на фоне распространения коронавируса один за другим откладывают или отменяют крупные форумы

Вчера стало известно об отмене Петербургского международного экономического форума. Сегодня власти Красноярска объявили, что на неопределенный срок переносят экономический форум, намеченный на март. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что нижняя палата решила отменить форум «Развитие парламентаризма», запланированный на лето.