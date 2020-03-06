Россиянка вернувшаяся из Китая столкнулась с полицейским давлением из-за нарушения домашнего карантина. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» студентка Катя, которая в начале февраля вернулась из заранее запланированной поездки на курорт Хайнань в Китае.

«Когда меня не было дома, ко мне пришли врачи с сотрудником полиции, и потребовали, чтобы я вернулась домой. Потому что в предыдущий день вышел распоряжение, по которому все, кто прилетел из Китая, если у них не прошло 14 дней, они должны находиться на карантине у себя дома. И что я обязана сидеть дома, что меня привлекут к ответственности, если меня нет дома. Со мной они разговаривали очень грубо, будто я преступница. На следующий день они также явились ко мне, хозяйничали у меня дома, и обращались очень грубо», — рассказала она.

Катя напомнила, что две недели ее карантина уже закончились.