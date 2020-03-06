Баскетболисты ЦСКА крупно обыграли на выезде греческий Панатинаикос и обеспечили себе место в плей-офф Евролиги.

В турнирной таблице регулярного Чемпионата команды располагались рядом. ЦСКА шел на пятом месте, греческий клуб – на 6-м. Тем более удивительно, что российская команда добилась в Афинах крупной победы. К большому перерыву армейцы вели с преимуществом в 10 очков. А в итоге учинили Панатинаокосу форменный разгром – 97-66. В составе московского клуба самым результативным стал Дарран Хиллиард, набравший 21 очко.

Таким образом, Действующий победитель Евролиги одержал 19-ю победу в «регулярке», и досрочно вышел в плей-офф турнира.

Другой российский участник – Зенит из Санкт Петербурга – одолел в овертайме каунасский Жальгирис.

Сегодня в Евролиге баскетболисты подмосковных Химок будут принимать турецкий Фенербахче.