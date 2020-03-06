Авиакомпания «Победа» дала клиентам возможность вернуть билеты из-за коронавируса

Правда, за это придётся отдельно заплатить.

С завтрашнего дня при покупке билета у «Победы» клиенты смогут заплатить дополнительные четыреста девяносто девять рублей, чтобы иметь возможность позже от него отказаться. В авиакомпании объявили, что ввели эту меру, поскольку сейчас многие потенциальные покупатели опасаются планировать поездки из-за распространения нового вируса. Этой услугой можно будет воспользоваться не позднее, чем за сорок восемь часов до вылета. Вчера такие же меры ввели и в авиакомпании S7. Они распространяются на билеты, которые купили с пятого марта по десятое апреля вне зависимости от тарифа. Там за возврат снимают сервисный сбор в размере одной тысячи рублей. В организации отмечали, что эта сумма может меняться в зависимости от курса валют.

Также авиакомпания еще на месяц приостановила все свои полёты в Китай. Она предлагает обменять уже имеющиеся её билеты на рейсы «Аэрофлота», который до сих пор организует перевозки в несколько крупных китайских городов из аэропорта Шереметьево.

В «Аэрофлоте» в свою очередь объявили, что с воскресенья прекращают рейсы в Гонконг.