Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщает агентство ТАСС. Накануне стало известно об отмене Петербургского международного экономического форума на фоне распространения коронавируса.
2020-03-06T11:00:00+03:00
2020-03-06T11:03:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:00, 06 марта 2020
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