Ведомости: В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на заграничную недвижимость для чиновников и депутатов

В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на заграничную недвижимость для чиновников и депутатов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме. Причина в том, что десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от этой недвижимости или уйти со своих постов, — говорят собеседники издания. Поправки о запрете недвижимости за рубежом вносили депутаты Николай Арефьев от КПРФ и Константин Слыщенко от «Единой России».