Ведомости: В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на заграничную недвижимость для чиновников и депутатов

В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на заграничную недвижимость для чиновников и депутатов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме. Причина в том, что десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от этой недвижимости или уйти со своих постов, — говорят собеседники издания. Поправки о запрете недвижимости за рубежом вносили депутаты Николай Арефьев от КПРФ и Константин Слыщенко от «Единой России».
2020-03-06T11:00:00+03:00
2020-03-06T11:02:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:00, 06 марта 2020
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