Российскому бизнесмену Олегу Тинькову может грозить до 6 лет заключения в США

Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов.

Активы примерно в 1 миллиард долларов скрыл Олег Тиньков при отказе от американского гражданства, утверждают в Минюсте США. Предоставив заведомо ложные сведения, банкир нарушил налоговое законодательство Соединенных Штатов. Как поясняется, американское гражданство Тиньков получили в 1996 году, а вышел из него спустя 7 лет, через 3 дня после IPO основанной им TCS Group. На тот момент пакет акций бизнесмена оценивался более чем в 1 миллиард долларов. В соответствии с законом США, при отказе от гражданства предприниматель должен был заплатить с этой суммы налог. По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову может грозить до трех лет тюрьмы и штраф, размер которого пока не называется. Об этом деле стало известно в конце февраля. Сам предприниматель находится в Лондоне, где суд рассматривает вопрос о его выдаче США. Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта.

Предприниматель основал банк «Тинькофф», который входит в двадцатку крупнейших кредитных организаций в России. Состояние самого бизнесмена оценивается более чем в 2 миллиарда долларов.