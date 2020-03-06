Власти Москвы имеют средства для отслеживания пациентов с подозрением на коронавирус, сидящих на карантине – Хрипун

Московские власти имеют все средства для отслеживания пациентов с подозрением на коронавирус, и которые сидят на карантине. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, в Москве «хватит сил» для обеспечения бригадами скоро помощи для всех обратившихся за помощью с подозрением на коронавирус или ОРВИ.

«В Москве хватит сил. Мы же находимся в периоде сезонного повышения заболеваемости ОРВИ, который мы проходим каждый год с разной степенью интенсивности. Поэтому наши схемы организации работы существуют, и они рассчитаны и имеют большой запас прочности. Мы давно стали мониторить и следить за подозрением на коронавирус у прилетевших», — сказал он.

Проверка за приезжающими россиянами или туристами из других стран, по словам А.Хрипуна велась и ведется во всех аэропортах, вокзалах, метрополитене.

«У нас достаточно средств для того, чтобы проследить за человеком, сидящем на карантине — нарушает ли он этот режим или нет. Это банальное отсутствие пациента, на месте, когда приходит врач, а медики из поликлиники приходят, они звонят и наблюдают за больными. А также включая другие технические средства, которые позволяют следить за пациентом. Мы можем установить в течение двух часов контактных людей, которые имеют официально подтвержденный диагноз. Мы быстро нашли всех родственников, всех друзей, тех, кто летели с ним в самолете. И все это происходило быстро. У нас есть возможности это контролировать», — отметил глава департамента.

Сотрудники ГУВД по г.Москве, также проводят рейды в местах проживания, работы, и в метрополитене. «Если полицейские останавливают человека с признаками ОРВИ, и у него есть постановление на руках, то такого человека изолируют принудительно в обсерваторию», — сказал А.Хрипун.