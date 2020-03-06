Москвичи после объявления особого режима могут по телефону открыть больничный, находясь на карантине – Хрипун

Москвичи после объявления особого режима в связи с коронавирусом могут по телефону открыть больничный, находясь на карантине. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

«В случае 14-дневного карантина, на который человек будет высажен дома, и если человек одинок, мы думаем над этим вопросом, какие службы будут помогать. Но надо подчеркнуть, что контакт в режиме изоляции крайне нежелателен. Вчерашним указом мэра столицы больничный предусмотрен, кто прилетел из Китая, Испании, Италии, Германии, Кореи, Ирана, Франции и других государств с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, на борту самолета люди будут заполнять документ. После чего они высаживаются на две недели на карантин. У нас заработал колл-центр по выдаче централизованно больничного без явки в поликлинику. Можно звонить из дома по телефону: +7-495-870-45-09», — сказал он.

По словам А.Хрипуна, необходимо просто сообщить из какой страны человек прилетел, и сказать, что «необходимо получить больничный на 14 дней по карантину». «Этот больничный лист курьер привозит домой. А если в период карантина человек почувствует недомогание, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу, по телефону», — отметил он.