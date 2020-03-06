Московский зоопарк 8-го марта будет бесплатно пускать женщин, пришедших в одежде с леопардовым узором. Это акция в честь Международного женского дня. Речь идет крупных видимых предметах одежды – куртках, пальто, рубашках, юбках, брюках, шапках или перчатках. Мужчинам в случае соблюдения требований к внешнему виду обещают скидку 50%. В зоопарке пояснили, что леопардовая расцветка была выбрана не случайно. Там отметили, что март – это традиционная кошачья пора и время вспомнить о том, насколько редкими стали многие крупные кошки. Так, например, амурских леопардов в дикой природе осталось всего чуть больше 100.