Футболисты подмосковных «Химок» обыграли московское «Торпедо» в четвертьфинале Кубка России

Соперник химчан по полуфиналу определится во встрече Шинника и Урала.

Игра в Химках ожидалась с большим интересом, поскольку встречались два лидера ФНЛ. Подмосковная команда в межсезонье сменила тренера и лишилась нескольких ведущих футболистов. Однако в кубковом матче оказалась на голову сильнее торпедовцев. Хозяева вышли вперед еще до перерыва. Да и в дальнейшем имели заметное преимущество. В итоге 5-1 в пользу Химок.

В полуфинале турнира химчане сыграют с победителем встречи «Шинник» — «Урал», которая была перенесена из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле. По словам Президента РФС Александра Дюкова, эта игра состоится 18 марта, если ярославский газон удастся привести в порядок. В противном случае, матч перенесут на другое поле.

Ранее путевки в полуфинал Кубка страны завоевали Зенит из Санкт-Петербурга и московский Спартак.