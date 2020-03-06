Сенатор Элизабет Уоррен отказалась от участия в борьбе за пост президента США

Теперь в демократической партии осталось три претендента.

По словам сенатора, ей с самого начала говорили, что у демократов есть только две повестки, одна – либеральная, представленная Берни Сандерсом, другая – умеренная, которую олицетворяет Джо Байден. Сейчас она окончательно признала, что это действительно так, — пишет американская газета New York Times. Элизабет Уоррен еще не объявила о том, кого собирается поддерживать в дальнейшем. Она только сказала, что намерена продолжать борьбу за интересы трудящихся США.

Изначально американская пресса называла сенатора одним из лидеров среди кандидатов на выдвижение, но на предварительных голосованиях она занимала третье, четвертое и пятое места.

Телеканал CNN сообщает, что сейчас оба основных оставшихся кандидата борются за то, чтобы Уоррен их поддержала, но кого она выберет – до сих пор не ясно. Дело в том, что с социалистом Сандерсом у неё много общих идей, но Байден сейчас набирает больше представителей, чем его конкурент, и если она встанет на его сторону, то после его победы добьется большего влияния.

Также у демократов осталась последняя женщина-кандидат на пост президента Тулси Габбард, но по данным New York Times её отставание от остальных настолько большое, что шансов победить почти нет.

У республиканской партии в свою очередь конкуренции на предварительных выборах нет. Там на всех голосованиях с подавляющее большинство голосов собирает действующий президент Дональд Трамп.