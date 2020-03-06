В Москве за находящимися на карантине людьми с подозрением на заражение коронавирусом ведется слежка

Несколько человек рассказали изданию «Медиазона», как им пришлось общаться с полицией.

Артем летел со своей девушкой на одном самолете с молодым человеком, который стал первым заразившимся коронавирусом в Москве. Спустя неделю с ними связались медики и выдали постановление о карантине еще на неделю. Девушке Артема лично звонила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. На днях молодой человек покинул квартиру, чтобы вынести мусор, после чего к нему приехали полицейские и вручили протокол об административном нарушении. Среди документов оказалась фотография Артема, сделанная камерой наблюдения подъездного домофона, подключенной к системе распознавания лиц. Полицейские утверждают, что они слежкой не занимаются – информацию передали из Роспотребнадзора.

Студентка Катя рассказала, что вернулась с китайского острова Хайнань в начале февраля и почти две недели наблюдалась у своего врача. Затем к ней в общежитие пришли медики в сопровождении полицейского. Они угрожали девушке уголовным наказанием за то, что она выходила из дома, хотя о карантине Катя не знала – ее никто не предупреждал. По словам девушки, с ней обращались грубо и бесцеремонно. Позавчера в общежитие снова пришел полицейский и сказал Кате, что ей выпишут штраф за то, что она нарушала условия карантина.

В Москве пока зарегистрирован всего один случай заражения коронавирусом. Накануне столичный мэр Сергей Собянин подписал указ о введении в городе режима повышенной готовности.