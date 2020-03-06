Алексашенко: Вне зависимости от итогов встречи стран ОПЕК, Россия будет сокращать добычу нефти

Сегодня на заседании стран ОПЕК+ министр энергетики Александр Новак озвучит позицию России по вопросу добычи нефти. Вне зависимости от итогов встречи, Россия будет сокращать добычу нефти. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

«Страны ОПЕК настроены на то, чтобы сократить добычу нефти, и речь идет о 1,5 млн барелей в сутки — это 1,5% мирового потребления. И опять-таки по последним сообщениям, Россия, Казахстан ОПЕК+ — они не горят таким желанием. Поэтому мои ожидания, что ОПЕК пойдет на сокращение добычи нефти, а ОПЕК + прекратит свое существование, хотя думаю, что ни Россия, ни Казахстан не будут наращивать добычу нефти, действуя вопреки интересам всех производителей», — сказал он.

На прошлом заседании ОПЕК+ Россия и Казахстан не поддержали предложение сократить добычу нефти из-за влияния коронавируса.