Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии. Об этом пишет РБК. Президент Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета за прошлый год и подготовить меры по оказанию финансовой помощи. Ранее регион заявил о нехватке более 10-ти миллиардов рублей. На покрытие просрочки по долгам Хакасия рассчитывает получить хотя бы 3,5 миллиарда рублей, — пишет издание.