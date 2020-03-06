Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии. Об этом пишет РБК. Президент Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета за прошлый год и подготовить меры по оказанию финансовой помощи. Ранее регион заявил о нехватке более 10-ти миллиардов рублей. На покрытие просрочки по долгам Хакасия рассчитывает получить хотя бы 3,5 миллиарда рублей, — пишет издание.
2020-03-06T09:30:00+03:00
2020-03-06T09:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 06 марта 2020
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