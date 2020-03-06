Президент США Дональд Трамп собирается предложить России и Китаю новый трехсторонний договор по контролю над вооружениями. Письмо от американского лидера зачитал в ООН заместитель госсекретаря США Кристофер Форд. Кроме того, вопрос контроля над вооружениями может войти в повестку саммита «пятерки» постоянных членов Совбеза, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на зам.главы российского МИДа Сергея Рябкова.
2020-03-06T09:30:00+03:00
2020-03-06T09:32:21+03:00
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09:30, 06 марта 2020
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