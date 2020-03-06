Президент США Дональд Трамп собирается предложить России и Китаю новый трехсторонний договор по контролю над вооружениями. Письмо от американского лидера зачитал в ООН заместитель госсекретаря США Кристофер Форд. Кроме того, вопрос контроля над вооружениями может войти в повестку саммита «пятерки» постоянных членов Совбеза, — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на зам.главы российского МИДа Сергея Рябкова.