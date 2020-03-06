Медиазона: Мэрия задействовала сразу несколько средств контроля с целью остановить распространение коронавируса

Как пишет сайт «Медиазона», используются полицейский надзор, система распознавания лиц, за ситуацией лично следит и при необходимости звонит со своего мобильного заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Всем, кто оказался под подозрением, грозит двухнедельная изоляция. Для не согласных с этими мерами предусмотрены штрафы, — пишет издание. «Медиазона» в частности, рассказывает историю пары, которая летела одним рейсом из Милана с заразившимся коронавирусом россиянином. Анастасия Ракова звонила им с личного номера и обсуждала условия карантина.