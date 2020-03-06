Диагнозы детей с онкологией, поставленные в регионах, начнут перепроверять в Москве. Это вызвано частыми ошибками, которые допускают медики и лаборатории.

При пересмотре биоматериала, полученного из регионов, столичные онкологи выявляют примерно треть ошибочных диагнозов. Об этом рассказал РБК глава национального медцентра детской онкологии и иммунологии имени Рогачёва Александр Румянцев. Ошибки влекут неправильное лечение. Дело в том, что сейчас так называемое «второе мнение» не является обязательным, пояснили в медцентре. Больницы получают биоматериал, его направляют в лабораторию. Диагноз никто не перепроверяет. Минздрав поручил медцентру это делать. Регионы и сегодня могут отправлять биоматериал в Москву, но все процедуры оплачивают родители или страховые компании. По мнению Румянцева, лаборатории, в которых зачастую выявляют ошибочный диагноз, необходимо сертифицировать. А для проверки биоматериалов нужно предусмотреть прямое финансирование. Онкологи также просят Росздравнадзор проверить несколько отечественных препаратов, которые давно применяют при лечении рака у детей, но эти они, по мнению специалистов, малоэффективны.

В начале февраля большая группа онкологов попросила главу Минздрава Михаил Мурашко наладить бесперебойное обеспечение лекарствами детей с онкозаболеваниями. Чиновник поручил это сделать.