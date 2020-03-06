В Москве из-за распространения коронавируса введен режим повышенной готовности

Так распорядился мэр Сергей Собянин. Власти говорят, что речь идет об усилении профилактики – например, граждан, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации обяжут сообщать о себе на «горячую линию» и обеспечивать самоизоляцию на дому. Кроме того, Собянин дал поручение проработать вопрос строительства нового инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций, — пишет газета «Коммерсантъ». Вице-мэр Анастасия Ракова заверила издание, что в целом на жизни города режим повышенной готовности заметно не отразится. Так, об отмене массовых публичных мероприятий речи не идет.

По официальным данным, в России зарегистрировали 7 случаев заражения коронавирусом с начала вспышки заболевания. Всего в мире число зараженных превысило 98 тысяч, скончались 3383 человека.

Основная проблема заключается в том, что из-за изменчивости коронавируса сложно создать действенную вакцину. Об этом рассказала в эфире «Эха» биолог, научный журналист Ирина Якутенко. Она добавила, что есть определенные группы людей, которые наиболее подвержены заражению.

Якутенко усомнилась в том, что вакцина появится в ближайшее время.