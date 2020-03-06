ФБР разместило в соцсетях рекламу на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого

Объявление доступно, в частности, на странице ведомства в Фейсбуке, — отмечает РБК. В рекламе спецслужба просит пользователей поделиться информацией, которая могла бы помочь в борьбе с угрозами. В качестве иллюстрации прикреплен кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Владимир Высоцкий сыграл капитана московского уголовного розыска Глеба Жеглова. На русском написано: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». При нажатии на снимок открывается страница ведомства, где пользователям предлагается обратиться в региональные отделения бюро.
2020-03-06T08:30:00+03:00
2020-03-06T09:44:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 06 марта 2020
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