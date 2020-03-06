Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен отказалась от борьбы за право стать кандидатом в президенты США

Об этом сообщила ее команда. Ранее газета The New York Times писала, что решение было принято после так называемого «супервторника», когда сенатор не одержала победу ни в одном из 14-ти штатов. Призывать демократов проголосовать за одного из своих теперь уже бывших конкурентов, Джо Байдена или Берни Сандерса, Элизабет Уоррен не стала.
2020-03-06T08:30:00+03:00
2020-03-06T08:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 06 марта 2020
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