Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей из-за частых ошибок

Об этом пишет РБК. Регламент обязательной перепроверки Минздрав поручил разработать Национальному медицинскому центру имени Дмитрия Рогачева. Об этом рассказал президент центра Александр Румянцев. Сейчас, по его словам, при пересмотре материала, полученного из регионов, в медицинском учреждении выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение. Регионы и сегодня отправляют биоматериалы на перепроверку, но вся логистика и процедура в целом оплачивается либо родителями, либо страховщиками.