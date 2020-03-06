Мишустин распорядился создать комиссию по повышению устойчивости экономики РФ в связи с распространением коронавируса

Премьер Михаил Мишустин распорядился создать комиссию по повышению устойчивости российской экономики в связи с распространением коронавируса. Ее возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов. Предполагается, что комиссия будет координировать действия органов власти и обеспечит взаимодействие с учеными, общественными организациями и бизнесменами.

Официально в Москве на сегодняшний день подтвержден один случай заражения коронавирусом. Всего в России с начала вспышки заболевания было зарегистрировано 7 случаев. Число заболевших в мире приближается к 98-ми тысячам.