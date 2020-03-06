Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса

Власти говорят, что речь идет об усилении профилактических мер. Тех, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, обяжут сообщать о себе на «горячую линию» и обеспечат самоизоляцию на дому. Об этом рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. Чиновники отмечают, что режим повышенной готовности позволит городу сохранить привычный образ жизни. Газете «Коммерсантъ» Анастасия Ракова сказала, что об отмене массовых публичных мероприятий речи не идет.
2020-03-06T08:30:00+03:00
2020-03-06T08:58:19+03:00
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08:30, 06 марта 2020
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