Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса

Власти говорят, что речь идет об усилении профилактических мер. Тех, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, обяжут сообщать о себе на «горячую линию» и обеспечат самоизоляцию на дому. Об этом рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. Чиновники отмечают, что режим повышенной готовности позволит городу сохранить привычный образ жизни. Газете «Коммерсантъ» Анастасия Ракова сказала, что об отмене массовых публичных мероприятий речи не идет.