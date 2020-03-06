Сегодня на этапе Кубка Мира по биатлону в чешском Нове-Место состоится мужская спринтерская гонка

По решению властей страны этап в Чехии проходит без зрителей из-за угрозы коронавируса. Организаторы рассчитывали принять 100 000 гостей, но эпидемия нарушила планы. Главная интрига мужского спринта – возвращение Александра Логинова, который отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира в Антерсельве из-за истории с обысками итальянской полиции в его номере. Логинов сказал, что готов задуматься об окончании карьеры, но при этом обещал вернуться в Нове-Место. До этого Александр был одним из главных героев чемпионата. Он завоевал бронзу в гонке преследования и выиграл именно спринт, что делает сегодняшний старт особенно интересным. Главными конкурентами Логинова станут французы и норвежцы, прежде всего – братья Бе и Мартен Фуркад, хотя побороться за подиум в составе французской команды может не только он.

Мужская спринтерская гонка на этапе Кубка Мира в чешском Нове-Место начнется в 19.30 по московскому времени. Трансляция на канале Матч ТВ.