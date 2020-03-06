Страны, не входящие в ОПЕК, сегодня обсудят дополнительное сокращение добычи, о котором министры государств-членов картеля договорились накануне. Все участники переговоров ждут решения России.

В связи со снижением спроса на нефть на фоне распространения коронавируса министры Организации стран-экспортеров нефти приняли решение рекомендовать дополнительное сокращение добычи во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки, об этом после заседания сообщил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. По его словам, Иран будет по-прежнему освобожден от этого обязательства. Страны, не входящих в ОПЕК, но участвующие в так называемой сделке ОПЕК+, завтра будут решать, готовы ли они к снижению на 500 тысяч баррелей. Для окончательного решения картель ждет позиции России. На вчерашней встрече российский министр Александр Новак не присутствовал. Изначально Москва была против сокращения добычи, предложив придерживаться предыдущего соглашения.

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