США предъявили российскому бизнесмену Олегу Тинькову официальное обвинение

Миллиардеру грозит до шести лет тюрьмы. Тинькову запрещено покидать Лондон в ожидании суда об экстрадиции в Штаты.

Представление ложных деклараций и сокрытие доходов на сумму в один миллиард долларов. В этом Штаты обвиняют Олега Тинькова. В Минюсте США считают, что российский бизнесмен скрыл эти средства при выходе из американского гражданства осенью 2013го года. На момент отказа от него состояние банкира превышало миллиард долларов. Перед подачей документов об отказе от гражданства основанная Тиньковым компания TCS Group Holding провела IPO. По версии властей США он неверно указал годовой доход, уменьшив его в несколько раз и скрыв настоящую прибыль от акций. Кроме того за пять лет перед выходом из гражданства Тиньков в финансовой декларации уменьшил свое состояние, указав сумму в 300 тысяч долларов. За налоговое мошенничество россиянину грозит тюрьма. Тинькова задержали в конце прошлого месяца в Лондоне. Суд отпустил его под залог в 20 миллионов фунтов, кроме того бизнесмену пришлось сдать полиции свой российский и кипрский паспорта, а также документ о виде на жительство в Италии. Тиньков должен трижды в неделю отмечаться в полиции, ему нельзя уезжать из Лондона. Суд по делу об экстрадиции в Штаты намечен на конец апреля.

В холдинге Ти-Си-Эс Груп обвинения в адрес Олега Тинькова пока не комментируют.