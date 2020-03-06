Прокуратура США просит оштрафовать компанию «Конкорд российского предпринимателя Евгения Пригожина

Она не предоставила в срок истребованные американским судом документы. Компания, которую в Штатах обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, должна была отчитаться о своей структуре, предоставить внутреннюю переписку сотрудников и сведения о связях с «Агентством интернет-исследований».

Пригожин письменно уведомил американскую сторону, что такими документами не располагает.