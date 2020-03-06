Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Треть поставленных в регионах диагнозов по онкозаболеваниям ошибочны. Об этом РБК рассказали в НМИЦ им. Рогачева. Там просят проверить несколько препаратов, давно применяемых для лечения рака у детей, из-за их токсичности и малой эффективности.
2020-03-06T07:31:00+03:00
2020-03-06T07:34:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2600350-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:31, 06 марта 2020
Загрузка комментариев...