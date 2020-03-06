Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Треть поставленных в регионах диагнозов по онкозаболеваниям ошибочны. Об этом РБК рассказали в НМИЦ им. Рогачева. Там просят проверить несколько препаратов, давно применяемых для лечения рака у детей, из-за их токсичности и малой эффективности.