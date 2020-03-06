На шахте «Воркутинская» в Коми при выбросе метана погибли двое шахтеров

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. «В 04:35 поступило сообщение о том, что на шахте «Воркутинская» произошел скачок метана и загазирование шахты. В момент выброса метана в забое шахты находились четыре человека, из них двое не выходят на связь. На шахте обнаружены тела двух погибших», — сказали в ведомстве. На поверхность выведены 43 рабочих шахты.