Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Сирии и Турции

Экстренная встреча пройдёт в Загребе. Военные действия в сирийской провинции Идлиб и вокруг неё серьёзно угрожают миру. Об этом написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель у себя в твиттере.

Все участники конфликта, особенно сирийский режим, который Россия поддерживает, должны прекратить военную деятельность в Идлибе, поскольку это приводит к притоку беженцев в Турцию, отметил Боррель.

По его словам Евросоюз должен удвоить усилия по преодолению кризиса. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят сегодня не только ситуацию в Сирии, но и напряжённую обстановку на греко-турецкой границе.

Тысячи нелегалов не оставляют попыток прорваться в Европу, им не дают этого сделать полицейские и военные. По данным греческих властей на границе в среду собрались около 15 тысяч мигрантов.

Всего же силовики предотвратили вдвое больше попыток пересечь границу, задержано более двухсот человек, попавших на территорию Греции. Со своей стороны турецкое агентство Анадолу утверждает, что число мигрантов, которые пересекли границу с Грецией, приближается к 140 тысячам человек.

Евросоюз поддержал решение Афин не пропускать мигрантов в страны ЕC. Ряд стран в том числе Франция обещали грекам помощь в сдерживании нелегалов. Турция открыла границы после гибели в Идлибе 33 своих военнослужащих при ударе правительственных войск Башара Асада.