Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз получил государственную защиту

Это произошло, потому что он сотрудничал со следствием. Осуждённый дал показания на руководство колонии в Амурской области, где он ранее отбывал наказание, и теперь Следственный комитет взял его под программу защиты свидетелей. Об этом агентству ТАСС рассказал адвокат Цеповяза Генрих Хачатуров.

По его словам, заключённый рассказал о том, что его бывшая жена давала взятки высокопоставленным сотрудникам ФСИН, чтобы они обеспечили ему вольготные условия.

Теперь Цеповяза нельзя переводить из колонии в Омске, где он находится сейчас, а общаться с ним, в том числе и по переписке, можно только с разрешения следователей.

О том, что заключенный содержится в неподобающих условиях, стало известно в 2018 году. Той осенью в интернете появились фотографии, на которых Цеповяз с компанией сидит праздничной обстановке. На столе у осуждённых были шашлыки, крабы и другие блюда, которых не должно было быть в колонии.

Вячеслав Цеповяз осуждён на двадцать лет. В 2013 году суд постановил, что бывший член партии «Единая Россия» был связан с бандой Сергея Цапка, которая орудовала в Краснодарском крае.