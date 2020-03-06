Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста молодому человеку, разыгравшему приступ коронавируса в метро

Гражданина Таджикистана Кароматулло Джаборова обвиняют в хулиганстве по предварительному сговору. Ему вменяют участие в видеоролике, где компания молодых людей находится в поезде метро между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года». Согласно размещенной в Сети видеозаписи, Джаборов упал и сымитировал внезапный приступ, а его друзья начали кричать, что у него «коронавирус».

Как считает следствие, тем самым он спровоцировал панику. В середине февраля Джаборова сначала отпустили под подписку о невыезде, но затем эту меру пресечения отменили. Как говорят в МВД, выяснилось, что молодой человек не живет по адресу, указанному в протоколе допроса.

В результате следователи попросили арестовать его на 1 месяц.

Накануне Мосгорсуд признал это решение законным. Сам Джаборов свою вину в хулиганстве не признает. При этом он извинился и пообещал больше не снимать подобных роликов.

Его адвокат Алексей Попов, в свою очередь, говорил, что речь шла не о розыгрыше, а о привлечении внимания столичных властей к распространению коронавируса.

Джаборову грозит до 7 лет заключения.