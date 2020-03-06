В идлибской зоне деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня

О такой мере на переговорах в Москве договорились Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Об этом по итогам переговоров заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган добавил, что Турция обязуется помочь беженцам вернуться в свои дома, которые они были вынуждены покинуть из-за обострения ситуации в Идлибе.

С 15 марта Россия и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4 в Сирии, вдоль которой будет создан коридор безопасности.