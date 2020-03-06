В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса введен режим повышенной готовности

Как говорится в указе, подписанном Сергеем Собяниным, гражданам, недавно побывавшим в Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции, Германии и Испании, необходимо самоизолироваться на 14 дней с момента возвращения в Россию.

Тем, кто побывал в других странах с подтвержденными случаями коронавируса, указ мэра предписывает сообщить о своем возвращении в Россию на «горячую линию +7 495 870-45-09, а при появлении симптомов респираторных заболеваний, незамедлительно обратиться за врачебной помощью на дому.

Работодателей указ обязывает обеспечить «измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением лиц с повышенной температурой».

Столичные поликлиники переведут на усиленный режим работы. Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, это связано с введением в Москве повышенной готовности по коронавирусу. По ее словам, врачи будут ориентированы на прием на дому пациентов с признаками ОРВИ, прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Выездная служба поликлиник будет усилена за счет городских служб. По словам Раковой, введение повышенной готовности позволит также обеспечить безопасную самоизоляцию тем, кто вернулся из стран с подтвержденными случаями коронавируса.