Подозреваемый в краже работы Бэнкси в Париже утверждает, что похищение «заказал» сам художник.

Об этом пишет Parisien со ссылкой на источники, связанные со следствием. Изображение крысы с маске с канцелярским ножом в лапах, нанесенное на дорожный указатель, было выпилено и украдено в сентябре прошлого года. Двое подозреваемых были задержаны в начале февраля. Во время следствия один из них заявил, что Бэнкси попросил его «вернуть» работу. Адвокат подозреваемого собирается ходатайствовать о прекращении дела на том основании, что владелец работы «не может украсть у себя самого».