Подозреваемый в краже работы Бэнкси в Париже утверждает, что похищение «заказал» сам художник.

Об этом пишет Parisien со ссылкой на источники, связанные со следствием. Изображение крысы с маске с канцелярским ножом в лапах, нанесенное на дорожный указатель, было выпилено и украдено в сентябре прошлого года. Двое подозреваемых были задержаны в начале февраля. Во время следствия один из них заявил, что Бэнкси попросил его «вернуть» работу. Адвокат подозреваемого собирается ходатайствовать о прекращении дела на том основании, что владелец работы «не может украсть у себя самого».
2020-03-06T04:09:00+03:00
2020-03-06T04:10:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 06 марта 2020
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