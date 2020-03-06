Обвинение в Турции потребовало пожизненного срока для восьми фигурантов дела об убийстве российского посла.

Как передает агентство Anadolu, этим подсудимым прокуратура Анкары запросила еще по 70,5 лет лишения свободы в связи с тем, что в день убийства Андрея Карлова были ранены три человека. Всего по делу проходят 28 подсудимых. Пятерых из них прокуратура попросила приговорить к 15 годам заключения, шестерых — освободить, а дела девяти фигурантов, находящихся в розыске, выделить в отдельное производство. Следующее заседание суда назначено на 31 марта.