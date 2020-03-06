Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении боевых действий в сирийской провинции Идлиб.

Этот режим действует с полуночи на существующей линии соприкосновения сторон. Помимо этого, Россия и Турция создадут коридор безопасности шириной в шесть километров к северу и югу от трассы М-4, а также начнут ее совместное патрулирование. Турция с 1 марта ведет в Идлибе военную операцию против войск Башара Асада, которого поддерживает Россия.
2020-03-06T04:06:00+03:00
2020-03-06T04:07:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 06 марта 2020
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