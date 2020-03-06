Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении боевых действий в сирийской провинции Идлиб.

Этот режим действует с полуночи на существующей линии соприкосновения сторон. Помимо этого, Россия и Турция создадут коридор безопасности шириной в шесть километров к северу и югу от трассы М-4, а также начнут ее совместное патрулирование. Турция с 1 марта ведет в Идлибе военную операцию против войск Башара Асада, которого поддерживает Россия.