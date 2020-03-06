Сергей Собянин ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса.

Согласно распоряжению мэра, все вернувшиеся в Москву из стран с новыми случаями заражения должны сообщить об этом властям. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний граждане должны вызвать медпомощь на дом, не посещая больниц. Прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, помимо прочих мер должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры сотрудников на рабочем месте.