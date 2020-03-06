Американский Сенат одобрил выделение 8-ми млрд долл. на борьбу с распространением коронавируса.

Палата представителей проголосовала по этому документу еще в среду. Как ожидается, законодательная инициатива до конца этой недели поступит на подпись президенту США. Дональд Трамп ранее запрашивал всего 2,5 млрд на меры по борьбе с распространением заболевания.
2020-03-06T03:09:00+03:00
2020-03-06T03:10:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 06 марта 2020
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