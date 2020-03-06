Большинство россиян (68%) пока не готовы видеть женщину на посту президента.

56% полагают, что и должность премьер-министра в нашей стране — не для женщин. Это следует из опроса ВЦИОМ. Результаты исследования показывают, что значительная часть граждан страны (69%) была бы рада видеть женщин во главе Минздрава или Минобразования. Каждый второй россиянин не против женщин во главе одной из ведущих политических партий.