Большинство россиян (68%) пока не готовы видеть женщину на посту президента.

56% полагают, что и должность премьер-министра в нашей стране — не для женщин. Это следует из опроса ВЦИОМ. Результаты исследования показывают, что значительная часть граждан страны (69%) была бы рада видеть женщин во главе Минздрава или Минобразования. Каждый второй россиянин не против женщин во главе одной из ведущих политических партий.
2020-03-06T03:08:00+03:00
2020-03-06T03:08:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 06 марта 2020
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